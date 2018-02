Igepa investeert in veilig transport 13 februari 2018

Het bedrijf Igepa in Aalter investeert 200.000 euro in veilig transport. Een derde van het wagenpark is ondertussen aangepast met moderne apparatuur, zoals dodehoekcamera's op de vrachtwagens. Niet wettelijk verplicht, maar Igepa investeert omdat veiligheid voorop staat. Wanneer vrachtwagens vervangen worden, zullen die ook stapsgewijs uitgerust worden met dodehoekcamera's en extra spiegels. Igepa is daardoor genomineerd voor de Truck Safety Award. Uitreiking op 1 maart. (JSA)