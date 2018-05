Igepa blaast 40 kaarsjes uit 01 juni 2018

Het bedrijf Igepa uit Aalter bestaat veertig jaar. Dat wordt vandaag en morgen gevierd met een beurs voor de klanten. Igepa startte als Grepapier en was toen een zuivere papierleverancier. Vandaag is het een professionele groothandel in papier, verpakkingen en schoonmaakproducten. "Wij produceren niet zelf, maar kopen, stockeren en verkopen weer door", zegt gedelegeerd bestuurder Dirk Salens. "Tussen 2003 en 2012 werkte Igepa zich op tot marktleider als totaalleverancier aan de grafische industrie: niet enkel met papier, maar ook via een veelheid aan producten voor de bestaande klanten werd de portefeuille verder uitgebreid. De papiermarkt zit sinds 2008 in een neerwaartse spiraal. Voor Igepa was dat het startschot om andere oorden op te zoeken. We willen niet zomaar nieuwe afzetgebieden verkennen, maar wel in een beperkt aantal sectoren uitgroeien tot de specialist ter zake. Er zit nog toekomst in ons jarig bedrijf." (JSA)