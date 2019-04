Huur nieuw gedeelte gemeentehuis Knesselare wordt opgezegd: besparing van 43.000 euro Joeri Seymortier

02 april 2019

11u41 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter maakt het gemeentehuis van Knesselare de helft kleiner. De huur van het nieuwe deel wordt stopgezet.

Links van het ‘oude gemeentehuis’ van Knesselare werd jaren geleden een nieuw hoekpand gebouwd, dat gebruikt werd als uitbreiding van het gemeentehuis. Sinds de fusie met Aalter is er amper nog bedrijvigheid in het gemeentehuis van Knesselare, en is het veel te groot geworden. De huur van het nieuwe hoekpand wordt opgezegd, zodat enkel nog het oude deel van het gemeentehuis van Knesselare overblijft.

“Een besparing van 43.000 euro per jaar”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “In het gemeentehuis van Knesselare zit nog een balie met de eerstelijnsdiensten. Ook de wijkagenten hebben er nog hun bureau. De vroegere secretaris van het autonome Knesselare werkt er nog, en ook ik als schepen heb er elke week nog spreekuur. Maar daarvoor hebben we het nieuwe deel van het gemeentehuis niet meer nodig. Er zijn twee doorgangen tussen het oude en nieuwe deel van het gemeentehuis. Die zullen dichtgemaakt worden.”

Het opzeggen van de huurovereenkomst werd maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. De oppositiepartijen klagen de vermindering van de dienstverlening in Knesselare al langer aan, maar over deze opzeg werd geen woord gezegd.