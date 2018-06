Hurtecant met fiets aangekomen in Moskou 12 juni 2018

Fietser Roland Hurtecant (79) uit Bellem bij Aalter is net voor het weekend toegekomen in Moskou. Samen met zijn Japanse fietspartner Yoshio Okada heeft hij er de eerste 2.500 kilometer opzitten. De twee zijn op 16 mei met de fiets in Aalter vertrokken. Ze willen half augustus aankomen in hun eindbestemming Vladivostok. "We zijn in Moskou officieel ontvangen op de Belgische ambassade door ambassadeur Jean-Arthur Régibeau en zijn rechterhand Frédéric Van Kerrebroeck, die ook Aalternaar is", zegt Hurtecant. Afgelopen weekend kwam de derde fietser Helmut Sulz met het vliegtuig vanuit Duitsland naar Moskou. Met hun drie zullen ze verder door Rusland en Siberië fietsen, tot in Vladivostok. Dan zullen ze 12.900 kilometer gefietst hebben. (JSA)