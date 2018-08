Hulpverleningszone steunt MUG-heli 22 augustus 2018

02u29 0

De hulpverleningszone Meetjesland, de brandweer uit onze regio, heeft 30.000 euro overgeschreven op de rekening van de MUG-helikopter van West-Vlaanderen. Die kan daardoor in nood ook in het Meetjesland blijven uitvliegen.





"Doordat de provincie West-Vlaanderen minder betaalt, keek men in de richting van de gemeentebesturen om bij te passen", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem. "Jammer, want dit blijft in mijn ogen een dossier van federale materie. De Hulpverleningszone Meetjesland schreef 30.000 euro over, zodat de MUG-heli ook dit jaar extra subsidies krijgt, en zelf niet het slachtoffer wordt. Het wordt wel tijd dat minister De Block de financiering van onze medische hulpverlening op punt stelt, voldoende middelen voorziet en goede keuzes maakt." (JSA)