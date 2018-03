Huisbrood Woestyne nu ook te koop 30 maart 2018

Tim Vervynckt en Angelique Maenhaut van restaurant Woestyne in Aalter brengen hun felgesmaakt huisbrood nu ook op de markt.





Wie de voorbije drie jaar al eens in Woestyne ging tafelen, beet ongetwijfeld bijna zijn vingers af bij het proeven van het huisgemaakt kruidig aperitiefbrood. Omdat de vraag van de klanten bleef komen, wordt het broodje nu ook verkocht. "We noemen het Julépice", zeggen Tim en Angelique. "Ik vervang boter door olijfolie voor de malse structuur. Dankzij de combinatie van suiker en grof zeezout krijgt het een volle smaak. Een geheime specerijenmix zorgt voor een ultieme combinatie van zoet en hartig."





Het broodje kost 5,50 euro. Info: www.julepice.be. (JSA)