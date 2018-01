Houtkant kanaal onderhouden 02u41 0

Natuurpunt Aalter organiseert op zaterdag 13 januari een beheerdag in de kanaalberm van het kanaal Gent-Brugge in Bellem. Dan wordt de houtkant onderhouden. Wie wil meewerken, komt tegen 9 uur onder de brug van Vaart-Noord. Info: natuurpuntaalter@skynet.be of 09/375.01.88. (JSA)