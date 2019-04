Honderden gezinnen even zonder elektriciteit door defecte kabel Wouter Spillebeen

11 april 2019

17u07 0 Aalter Honderden inwoners van Knesselare hebben donderdagochtend even zonder elektriciteit gezeten nadat een kabel spontaan een defect vertoonde.

Om 10.18 uur viel de elektriciteit ineens uit in ongeveer duizend woningen in Knesselare. Een kabel met middenspanning had spontaan een technisch defect opgelopen. “Dat kan soms gebeuren door vocht of door andere omstandigheden”, klinkt het bij netbeheerder Fluvius. “In elk geval werd de kabel niet geraakt bij graafwerken of iets dergelijks.”

Het grootste deel van de gezinnen kreeg binnen de tien minuten weer stroom doordat de netbeheerder hen snel kom omschakelen naar een leiding die wel werkte. Anderen moesten tot 11.19 uur wachten tot er weer spanning om de beschadigde kabel zat.