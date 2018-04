Hogere huurtoelage 30 april 2018

Het OCMW verhoogt de huurtoelage aan cliënten die een huis huren en het financieel moeilijk hebben. In Aalter gaat het om meer dan vijftig gezinnen. OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA) : "Cliënten die een tussenkomst in hun huur krijgen van het OCMW, krijgen vanaf nu een verhoging van tien procent. Hoeveel de mensen krijgen, hangt af van elke situatie, maar het gaat om een paar tientallen euro's per maand". (JSA)