Hoekpanden plat voor (nog meer) appartementen 11 april 2018

02u37 0 Aalter De oude huizen op de hoek van de Boomgaard en de Stationsstraat in Aalter gaan plat. Er komt een appartement in de plaats.

Het nieuwe appartement wordt Residentie Den Teerling: een woonblok met vijf bouwlagen. Op de benedenverdieping twee handelsruimtes, en dan ook dertien woongelegenheden en een ondergrondse parkeergarage. Per bouwlaag zijn er vier appartementen, en op de vierde verdieping is er een penthouse. Den Teerling wordt aansluitend aan de bestaande appartementen gebouwd, met flats tussen de 80 en 132 vierkante meter.





Ook aan het station en verderop in de Stationsstraat naast kledingzaak Chrizia worden in Aalter volop appartementen gebouwd. "Ik hoor ook soms de reactie dat het allemaal wat te veel wordt", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V).





Verenigbaar met buurt

"Er is in Aalter heel veel vraag naar appartementen. De nieuwe appartementen die op een goede locatie gebouwd worden, zijn ook meteen verkocht of verhuurd. Ook steeds meer 'medioren' van eind de vijftig of begin de zestig willen nu een appartement, en kopen zo een stuk vrijheid. Een trend die zich ook in Aalter doorzet. Maar het is niet zo dat wij elke aanvraag voor meergezinswoningen zomaar goedkeuren. Over elke aanvraag wordt goed nagedacht. Heel vaak geven we de goedkeuring, maar nadat er aanpassingen zijn uitgevoerd aan het plan. De nieuwe projecten moeten passen in de buurt", zegt burgemeester Hoste nog. (JSA)