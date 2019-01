Hoe trots kan een vader zijn? Patrick (63) fietst halve wereld rond en krijgt trofee van zoon (26) die net schepen geworden is Schepen Matthias Van de Walle (26) huldigt fietskoning en papa Joeri Seymortier

28 januari 2019

12u06 0 Aalter Hoe trots kan een vader zijn? Patrick Van de Walle (63) uit Aalter reed vorig jaar met zijn fiets de halve wereld rond, en werd daarmee clubkampioen bij WTC Aalter-Brug. Hij kreeg zijn trofee uit handen van zijn zoon Mathias Van de Walle (26), die net sportschepen geworden is in de nieuwe fusiegemeente Aalter.

Een dikke knuffel en tranen in de ogen. Het moment dat Patrick Van de Walle zijn sporttrofee kreeg uit handen van zijn eigen zoon, was er eentje om in te kaderen. “Ik heb vorig jaar 22.830 kilometer afgelegd met mijn fiets”, vertelt Patrick. “Ik ben blij dat ik daarmee de clubkampioen van WTC Aalter-Brug ben. Dat ik de trofee mocht ontvangen uit handen van mijn eigen zoon, die nu schepen is in de gemeente Aalter, is natuurlijk de kers op de taart. Ik moet er zelf nog aan wennen dat iedereen mijn zoon nu aanspreekt als schepen. Mijn 22.830 kilometer is eerlijk gezegd wel niet mijn persoonlijk record. Vorig jaar ben ik iets te vaak mee geweest op campagne met mijn zoon, en daardoor heb ik mijn record niet kunnen verbreken. Maar ik heb die campagne natuurlijk met het grootste plezier mee gevoerd.”

Advocaat

Ook voor Mathias Van de Walle was het een speciaal moment. Tijdens de verkiezingen haalde hij als nieuwkomer maar liefst 1.643 voorkeurstemmen op de lijst van CD&V/N-VA, en dat katapulteerde hem rechtstreeks in het schepencollege. “Dit is de eerste trofee die ik als sportschepen mag overhandigen, en dan nog aan mijn vader”, straalt de kersverse politicus. “Mijn vader is het voorbeeld van hoe je als zestiger heel actief kan blijven. Letterlijk elke dag zit hij op zijn fiets. Niet alleen goed voor de gezondheid, maar hij komt zo ook elke dag met veel mensen in contact. Hoe mijn eerste maand als schepen verlopen is? Zeer boeiend. Ik heb al veel mensen leren kennen. Ik ben er zeker van dat we met een sterk team de fusiegemeente Aalter nog groter kunnen maken. Ik loop nog stage in de advocatuur, maar heb dat nu teruggeschroefd naar drie dagen op vijf. Zo kan ik meer tijd vrij maken voor de politiek. Er liggen enkele belangrijke dossiers klaar. Onder andere de renovatie van de voetbalaccommodatie in Aalter-centrum wordt voorbereid.”

Geen trappist

Ondertussen kruipt papa Patrick weer op de fiets. “Ook dit jaar wil ik voor het record gaan. Ik fiets echt elke dag, en doe dat zelfs meestal alleen. Van de Vlaamse Wielerbond krijg ik kaarten, met daarop de bestemming waar ik naartoe moet. Ik stop enkel op de eindbestemming om mijn boterhammen op te eten. Stoppen voor een lekkere trappist? Ik drink nooit alcohol, dus dat is er voor mij niet bij. Ik fiets echt enkel voor de sport, en voel mij daar zeer goed bij”, zegt Patrick Van de Walle nog.