Hinder op spoor na aanrijding

Bij aanrijding net buiten station van Aalter is gisterenmiddag rond 14 uur een jonge vrouw om het leven gekomen. "Het treinverkeer werd onmiddelijk stilgelegd tussen Brugge en Gent Sint-Pieters", zegt de woordvoerder bij Infrabel. "Er werden bussen ingelegd tussen de stations en er was ook een omleiding op het spoor via Lichtervelde en Deinze. Aan boord van de betrokken trein zat een 300-tal reizigers, zij werden rond 15.40 uur geevacueerd. Iets na 17 uur zijn beide sporen vrijgegeven."





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. (JEW/DJG)