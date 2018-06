Hinder op baan tussen Aalter en Deinze 18 juni 2018

Vandaag, maandag 18 juni, beginnen wegenwerken op de drukke verbindingsweg tussen Aalter en Deinze. Er wordt gewerkt op de Steenweg op Deinze in Lotenhulle, ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenstraat. Het verkeer kan er maar over één rijvak, en wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten. De werken duren tot en met vrijdag 29 juni en zo lang wordt het aanschuiven.





In de Prinsenstraat, tussen de Steenweg op Deinze en de Haringstraat, wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De Prinsenstraat zelf is enkel toegankelijk via de Haringstraat. Info: www.aalter.be.





(JSA)