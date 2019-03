Hinder door bouw nieuw station Sint-Maria-Aalter Anthony Statius

08 maart 2019

08u21 0 Aalter NMBS en Infrabel bouwen in Sint-Maria-Aalter een nieuw station en leggen een derde en vierde spoor aan tussen Gent en Brugge. Deze werken zullen vanaf volgende week maandag heel wat hinder veroorzaken.

Op maandag 11 maart start de aannemer met heien of het in de grond brengen van wanden of palen, wat heel wat geluids- en trillingshinder met zich mee kan brengen. De heiwerken starten het verst van de sporen en dit gebeurt overdag.

Vanaf vrijdag 15 april rond 23 uur tot maandag 18 april om 4 uur werkt de aannemer continu dicht bij de sporen en daarom zal het treinverkeer dit hele weekend onderbroken zijn. De NMBS legt een vervangende busdienst in. Vanaf 18 april is het mogelijk dat er ‘s nachts wordt gewerkt, maar dit is afhankelijk van hoe alles tot dan toe verlopen is. Meer info op www.infrabel.be.

De werken in Sint-Maria-Aalter situeren zich tussen de Bokhoutlaan en Vaanders, kant Blekkervijverstraat en duren tot half 2020.