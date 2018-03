Hier parkeer je vanaf begin juli 28 maart 2018

De aanleg van de tweede ondergrondse parking aan de Boomgaard in Aalter gaat razendsnel. Begin juli moeten de eerste wagens in de parking rijden.





Aalter heeft al een gratis ondergrondse centrumparking voor een kleine honderd wagens, en die wordt binnenkort dubbel zo groot. "Ten laatste tegen het bouwverlof, maar wellicht al begin juli moet de nieuwe parking klaar zijn", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De nieuwe toegang voor beide parkings komt in de Boomgaardstraat, dichter bij de bibliotheek. De inrit wordt ook een pak minder steil. Je zal eerst de nieuwe parking binnenrijden en op die manier kunnen doorrijden naar de bestaande parking en de uitrit. Er komen ook oplaadpunten voor elektrische wagens", besluit Hoste. (JSA)