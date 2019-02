Herlinde Trenson neemt leiding over Meetjeslands cultuuroverleg Joeri Seymortier

27 februari 2019

08u03 0 Aalter Herlinde Trenson, schepen in de nieuwe fusiegemeente Aalter, is de nieuwe voorzitter van het Meetjeslands cultuuroverleg Comeet.

Herlinde Trenson volgt in de functie Stijn Coppejans op, die tot vorig jaar schepen in Kaprijke was, maar de actieve politiek verlaat. “Comeet is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in het Meetjesland”, legt de nieuwe voorzitter Herlinde Trenson uit. “De voorbije jaren liet Comeet zich meermaals opmerken door bijvoorbeeld de coördinatie van het project rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de regio, en de oprichting van de Regiobib Meetjesland.”

In de Raad van Bestuur van Comeet zetelen de vertegenwoordigers van de elf aangesloten gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Deinze, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate.