Herlinde Trenson: "Mij extra bewijzen als vrouw? Altijd al moeten doen!"

02 januari 2019

15u23 0 Aalter Herlinde Trenson (51) uit Knesselare is (voorlopig) de enige vrouwelijke schepen in het college van de nieuwe fusiegemeente Aalter. Ze wil en zal vechten voor haar gelijk.

Herlinde Treson was al schepen in Knesselare en wordt dat nu ook in de nieuwe fusiegemeente Aalter. "Ik denk niet dat er meteen zoveel zal veranderen", blikt Herlinde Trenson vooruit. "Ik moet natuurlijk nog heel veel leren kennen in Aalter. Ik heb wel al gemerkt dat we bij het gemeentebestuur in een zeer professionele machine terechtkomen. Je hebt een veel bredere basis en wordt als schepen dus veel meer ondersteund door de diensten. In een kleine gemeente als Knesselare moest je als schepen ook heel veel zelf doen. Gewoon omdat er geen mensen voor waren."

Dat ze de enige vrouw wordt in het schepencollege, vindt Trenson niet erg. "Politiek is altijd al een mannenwereld geweest", weet ze. "Een gezond evenwicht tussen mannen en vrouwen in het beleid, zou een goede zaak zijn. Maar de kiezer heeft beslist wie de meeste stemmen kreeg. Of ik mij als vrouw meer moet bewijzen in die mannenwereld? Dat heb ik altijd al moeten doen. Steek een man in een mooi pak en hij is al snel geloofwaardig. Maar als vrouw moet je jouw dossierkennis bewijzen. En als blijkt dat je de dossiers echt goed kent, dan word je al snel als een bedreiging aanzien. Eenvoudig is het nog altijd niet", knipoogt Herlinde.

Opgeslorpt

Dat Knesselare opgeslorpt wordt in Aalter, wil Herlinde Trenson niet gehoord hebben. "We zijn nu allemaal schepen van de nieuwe fusiegemeente en moeten werken voor het hele grondgebied", zegt ze. "Het zou al te gek zijn, mocht ik mij specifiek met Knesselaarse dossiers gaan bezighouden. Dat moeten de verkozenen uit de oude gemeente Aalter ook doen. Als ik naar mijn bevoegdheden kijk, wil ik ervoor zorgen dat cultuur zeker z'n plaats krijgt. Nu Vlaanderen de kraan dichtdraait en ook de provincie niet meer bevoegd is voor cultuur, wordt dat niet gemakkelijk. Ook de optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium staat hoog op mijn persoonlijke agenda. Wat we niet meer hebben, moeten we verkopen en wat we houden, moeten we op punt stellen", zegt Herlinde Trenson.