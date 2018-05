Herbakker kaapt topvrouw NTGent weg ZILVEREN JUBILEUM MET NIEUWE DIRECTEUR EN GROTE RENOVATIE JOERI SEYMORTIER

24 mei 2018

02u36 0 Aalter Cultuurcentrum De Herbakker haalt een topvrouw weg bij het NTGent. Beatrijs Hollebosch (43) wordt de nieuwe directeur. In Gent was ze adjunct van de zakelijke leiding van de cultuurtempel op het Sint-Baafsplein. "Een centrumstad moet veel grootser durven dromen", klinkt het.

Beatrijs Hollebosch werkt al zeven jaar voor NTGent, maar is een volbloed Meetjeslandse. Ze is afkomstig uit Watervliet en woont nu in Aalter. Binnenkort gaat ze aan de slag als nieuwe directeur voor Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. "Ik heb mijn werk bij NTGent altijd heel graag gedaan, maar als echte Meetjeslandse is De Herbakker mij met de paplepel ingegeven", zegt Hollebosch. "Het regionaal aspect trekt mij enorm aan. De locatie van De Herbakker zorgt voor enorm veel mogelijkheden. Het cultuurcentrum ligt aan het multifunctionele Herbakkersplein, en tussen de Academie en de bibliotheek. Die hele site moet nog veel meer een bruisende broeiplek van talent worden. Ik heb ook al de medewerkers van De Herbakker leren kennen, en dat zijn stuk voor stuk experten achter de schermen. Eeklo moet als centrumstad van het Meetjesland groots durven denken en dromen. Het is mijn bedoeling om cultuur nog veel meer op de kaart te zetten in de stad en de wijde omgeving."





Grote dromen

Vandaag werkt Hollebosch nog bij NTGent. "Ik ben daar momenteel adjunct van de zakelijke leiding", legt ze uit. "Ik ben vooral bezig met beleidsvoorbereidende dossiers en de zakelijke kant van de producties. Ik onderhandel over contracten voor artiesten en theaters, en ken een pak mensen in het wereldje. Of de overstap van het grote NTGent naar het regionale De Herbakker niet moeilijk wordt? Het is net een voordeel om de manier van werken uit een groter theater mee te nemen naar Eeklo. Ik koester grote dromen om hier mooie dingen te doen."





Feestjaar

De nieuwe directeur mag starten in een feestjaar, want De Herbakker bestaat precies 25 jaar. Dat wordt gevierd met extra acties die eind volgende week bekend gemaakt worden. De Herbakker wordt komend seizoen ook grondig verbouwd. "De gemeenteraad krijgt de plannen als eerste te zien en moet het licht op groen zetten", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Als die goedkeuring er komt, dan zullen de werken wellicht rond de jaarwisseling starten. Vroeger starten is praktisch onhaalbaar. De werken kosten twee miljoen euro, maar na 25 jaar is dat voor De Herbakker echt nodig. Overdag zal De Herbakker wel wat hinder ondervinden, maar de avondvoorstellingen zullen gewoon kunnen doorgaan", zegt Loete nog.