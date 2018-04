Heraanleg Stratem niet perfect 27 april 2018

De heraanleg van Stratem in Aalter laat te wensen over. Mieke Schauvliege (Groen) zag dat er in de pas vernieuwde rijweg al weer heel wat putten zitten. "De toplaag is eind november in slechte weersomstandigheden aangelegd", bevestigt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Er was haast bij, want Stratem moest open omdat de spoorwegbrug van Maria-Aalter dicht ging." (JSA)