Helpen in natuurgebied 08 augustus 2018

Natuurpunt Aalter organiseert op zaterdag 11 augustus een beheerdag in het natuurgebied Ganzeveld in Aalter. Samen met wat vrijwilligers willen de mensen van Natuurpunt enkele open ruimtes in het natuurgebied maaien. Wie wil meewerken, komt om 9 uur naar de ingang van het Ganzeveld in de Prinsenstraat in Aalter. Info: natuurpuntaalter@skynet.be of 09/375.01.88. (JSA)