Helft zestigplussers op internet 21 februari 2018

02u41 0

Iets meer dan de helft van de zestigplussers in Aalter surft op het internet. Dat blijkt uit een bevraging van het OCMW Aalter. "53 procent van de ondervraagde zestigplussers zit op het internet, waarvan 43 procent dagelijks", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "Onze zestigplussers gebruiken het internet vooral om in contact te blijven met anderen. Facebook is voor onze zestigplussers het belangrijkste kanaal van sociale media. Zestien procent van de ondervraagden zegt ook aan online bankieren te doen. We gaan de cijfers nu nog verder ontleden, in verschillende leeftijdsschijven. Want wellicht zitten er meer zestigers op het internet dan tachtigers. Met die resultaten willen we dan ons beleid verder uitstippelen. Want ook al kiezen openbare besturen volop voor online dienstverlening, het is duidelijk dat er heel wat senioren op die manier niet bereikt worden."





(JSA)