Hardleerse snelheidsduivel zoeft met 121 per uur over Tieltsesteenweg: rijverbod én alle examens opnieuw Sam Ooghe

09 januari 2019

15u18 0 Aalter Een hardleerse chauffeur is voor de zoveelste keer veroordeeld door de politierechter, ditmaal omdat hij op de Tieltsesteenweg in Aalter met 121 kilometer per uur reed. Hij moet al zijn rijexamens opnieuw afleggen.

De man reed met maar liefst 51 kilometer per uur te snel. Aangezien hij al meermaals tegen de lamp liep, vroeg het politieparket dan ook een strenge bestraffing: 800 euro boete, een rijverbod van een maand, én de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen.

Volgens de advocate van de snelheidsduivel is dat overdreven. “Mijn cliënt ging door een zeer zware periode”, sprak ze. “Hij weet dat hij in de fout ging, maar nu is zijn situatie stabiel.” Dat bevestigde haar cliënt. “Het is de laatste keer dat ik hier sta", zei hij aan de rechter.

Zijn excuses wekten geen medelijden op. De rechter volgde het parket bij het vonnis, al werd de boete iets lichter. Toch moet de man dus alle examens en proeven doorstaan om opnieuw achter het stuur te mogen kruipen.