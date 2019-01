Hans Vanaken viert Gouden Schoen in ’t Vijfde Seizoen in Aalter Joeri Seymortier

09u50 0 Aalter Hans Vanaken heeft donderdagavond zijn Gouden Schoen gevierd in restaurant ’t Vijfde Seizoen in Aalter.

Het restaurant was gesloten, maar deed graag open voor Hans Vanaken en 25 vrienden en familieleden. “Makelaar Evert Maeschalck is een goede vriend, en zo is de groep van Hans Vanaken hier terecht gekomen”, zegt chef Broes Tavernier. “We zijn gestart met een uitgebreide receptie. Nadien serveerden we makreel met auberginekaviaar, langoustines en een jong haantje. Als dessert hadden we samen met Painture uit Oedelem voor een echte Gouden Schoen-taart gekozen. Het was een zeer ontspannende avond. Hans Vanaken is boven zelfs even met onze zoon Kasper op de Fifa gaan spelen. Echt onvergetelijke momenten”, zegt Broes Tavernier.