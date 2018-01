Handelaars brainstormen over wegenwerken 02u52 0

De Raad Lokale Economie van Aalter roept op woensdag 17 januari alle handelaars, winkeliers en bedrijven uit het centrum samen, om te brainstormen over de wegenwerken.





De voorbije weken waren er in het centrum van Aalter al heel wat omleidingen door werken aan de nutsmaatschappijen. Binnenkort starten de wegenwerken in de Bellemstraat, Boomgaardstraat, Boomgaard, Stationsstraat, Markt en Lostraat en zal de hinder dus nog groter worden. "We willen samen met de handelaars nadenken en opmerkingen formuleren aan het gemeentebestuur", zegt voorzitter Mieke Vertriest van de Raad Lokale Economie. "We willen zorgen voor een constructief gesprek en eventueel oplossingen uitdenken om de middenstand ook tijdens de wegenwerken zo bereikbaar mogelijk te houden."





De handelaars worden uitgenodigd op woensdag 17 januari om 19 uur in 't Koffieboontje op de Markt in Aalter. Wie er niet bij kan zijn, kan grieven en opmerkingen mailen naar mieke@cleanupteam.be.





(JSA)