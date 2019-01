Halve eeuw burgerluchtvaart op vliegveld Ursel: “Wij zijn helemaal geen eliteclubje” Aeroclub Brugge viert vijftigste verjaardag op militair domein Joeri Seymortier

25 januari 2019

10u14 0 Aalter Aeroclub Brugge viert dit weekend haar vijftigste verjaardag. Meteen ook de verjaardag van een halve eeuw burgerluchtvaart op het militair domein, in de bossen van Ursel. De vliegclub draagt wel de naam van Brugge, maar al van bij de start is de club in Ursel gevestigd. Dit jaar wordt een nieuw clubhuis gebouwd.

Op het vliegveld van het militair domein in het Drongengoed van Ursel zitten twee vliegclubs: Vliegclub Ursel en Aeroclub Brugge. Die laatste is de oudste, en viert dit weekend haar vijftigste verjaardag. “De stichtende leden van onze club waren piloten uit Brugge, en zo is de naam Aeroclub Brugge ontstaan”, vertelt secretaris Inge Van Wassenhove. “De mannen hadden vliegtuigjes, en zochten een vliegplein als thuisbasis. Heel kort hebben ze gevlogen op het oude vliegveld van Sint-Denijs-Westrem, maar vijftig jaar geleden zijn ze dan op het vliegveld van Ursel geland. Aeroclub Brugge was destijds de allereerste club die durfde aankloppen bij de militaire overheid. Wij waren dan ook de eerste burgerluchtvaartclub die een concessie met de militairen kon afsluiten. De club heet Aeroclub Brugge omdat ze gesticht werd door vier Bruggelingen, maar ondertussen hebben we leden van overal in Vlaanderen.”

Nieuw clubhuis

Aan de overkant van het vliegveld zit ook nog Vliegclub Ursel. Die club is ongeveer tien jaar later ontstaan, als afscheuring van Aeroclub Brugge. “Een vliegclub heeft vaak nog een elitair imago, maar dat is bij Aeroclub Brugge nergens voor nodig”, zegt de secretaris verder. “Iedereen is hier meer dan welkom. Het is hier echt een familiaal gebeuren, tussen mensen die allemaal een passie hebben voor vliegen. Elk weekend is het hier heel gezellig. Vanaf de vrijdag om 14 uur tot de zondag rond zonsondergang is er hier altijd wel iemand. We hebben grote plannen, want dit jaar willen we ook een nieuw clubhuis bouwen. Op een militair domein gelden niet echt stedenbouwkundige voorschriften, dus we zijn alles nog aan het uitzoeken.”

Feestweekend

Op zaterdag 26 en zondag 27 januari wordt de vijftigste verjaardag gevierd. Iedereen is welkom in het clubhuis van Aeroclub Brugge. Heel het weekend zijn er vliegtuigen te zien. Er werden heel wat nieuwe en oude toestellen verwacht, maar door de mindere weersvoorspellingen wordt dat luik wat afgebouwd. Zaterdag om 15 uur is er een debat over vrouwen in de burgerluchtvaart, een winterbarbecue en wordt om middernacht afgeteld naar de verjaardag. Zondag om 14 uur komt minister Pieter De Crem (CD&V) langs om de koninklijke titel te overhandigen aan de club. Het hele weekend is er in het clubhuis en in de tent ook een kleine tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de vliegclub. De leden hebben voor de vijftigste verjaardag ook een fotoboek gemaakt.

Info: www.aeroclub-brugge.be.