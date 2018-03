Ground Zero naar Schlagerfestival 20 maart 2018

Ground Zero uit Aalter-Brug trekt op zaterdag 31 maart met een bus naar het Schlagerfestival in Hasselt. Er zijn nu nog een vijftiental plaatsen vrij in de bus. Je betaalt 60 euro voor je toegangsticket met zitplaatsen dichtbij podium, de busrit heen en terug en een drankje op de bus. Vertrek om 18 uur stipt en verzamelen op de parking van Ground Zero. Inschrijven bij Senta Verwilst op 0497/26.88.57. (JSA)