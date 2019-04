Groepstuin in Stratem zoekt versterking: “Na de dood van Antoine moeten we verder” Joeri Seymortier

02 april 2019

14u45 0 Aalter Het team van de groepstuin in Stratem 94 in Aalter is op zoek naar versterking.

In Stratem ligt een tuintje waarin vrijwilligers in de lente en de zomer elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur in de grond ploeteren. “Na het overlijden van onze oppertuinman Antoine Loontjens, eind september vorig jaar, ontbrak ons de kracht en motivering om verder te tuinieren”, zegt Bart De Meyer van vzw De Toevlucht. “Maar ‘Toin’ liet een hechte groep tuinmannen achter, en we willen de draad weer oppikken. Er werden een paar serres bij gebouwd, bemesting is gebeurd en de eerste sla zit in de grond. Er komt wel fysieke arbeid aan te pas, daarom zijn we op zoek naar extra mannen en vrouwen.”

Kandidaten: samen.tuinen@hotmail.com of 0473/71.88.93.