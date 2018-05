Groenten en fruit afhalen op gemeentehuis JOERI SEYMORTIER

18 mei 2018

21u51 0

Aalter stapt in het pilootproject 'Afhaalpunt groenten- en fruitpakketten'. Tot uiterlijk dinsdag 22 mei kan je inschrijven.





Wie inschrijft, kan van 29 mei tot en met 29 juni wekelijks een portie fruit en groenten oppikken in het gemeentehuis. 'Korte Keten Meetjesland' en 'Boerderij Moeder Aarde' zijn de trekkers van dit initiatief. Vijf weken lang kan je elke week op dinsdag tussen 14.30 en 19 uur je pakket vol verse vitaminen afhalen op het gemeentehuis. Een pakket voor twee personen kost 64 euro voor de vijf weken. Voor vier personen betaal je 88 euro. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd. Als er voldoende interesse is en als het zowel voor het gemeentebestuur, als voor de boer haalbaar is om dit te blijven organiseren, wordt het project verlengd. Info: www.groenteabonnement.be of info@groenteabonnement.be.