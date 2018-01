Groene wissel in OCMW-raad 29 januari 2018

02u35 0

Groen Aalter voert een wissel door in de OCMW-raad. Na vijf jaar werk geeft Gerda Rijsselaere de fakkel door aan Marc Delbaere. Marleen Defruyt blijft voor Groen op post. "Uiteraard blijf ik actief binnen Groen Aalter", zegt Gerda Rijsselaere. "Onder meer als redacteur van onze Groenkrant die de Aalternaren enkele keren per jaar in de bus vinden. Ik geef mijn mandaat met een gerust hart door aan Marc, die ook heel wat ervaring heeft in de sociale sector."





Opvolger Marc Delbaere is 53 jaar en woont al meer dan 26 jaar in Aalter. Hij is getrouwd met Viviane Debusschere en heeft twee dochters, Sarah en Judith. Marc werkt als begeleider van volwassenen met een mentale beperking en autisme bij vzw Ons Erf in Brugge. (JSA)