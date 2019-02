Groene Pluim voor eerlijke handel in nieuwe fusiegemeente Aalter Joeri Seymortier

04 februari 2019

Groen Aalter heeft de Groene Pluim 2019 uitgereikt aan de Wereldwinkel Aalter en de organisatoren van 'Knesselare Fairtrade-gemeente'.

Met de Groene Pluim steekt Groen Aalter de vrijwilligers die ijveren voor eerlijke handel in onze gemeente een hart onder de riem. “Het belangrijkste daarbij is dat producenten een eerlijke prijs betaald krijgen, waardoor ze een aanvaardbaar inkomen hebben”, zegt Mieke Schauvliege. “We geven hiermee het signaal dat we ook van het nieuwe Aalter een fairtrade-gemeente willen maken, samen met de vrijwilligers van ‘Fairtrade Knesselare’ en de Wereldwinkel van Aalter.”