Groen wil dorpsraden 06 februari 2018

Groen Aalter-Knesselare wil dat de gemeente na de fusie van volgend jaar dorpsraden opricht. Dat idee werd gelanceerd op de nieuwjaarsreceptie. "Aalter zal na de fusie vanaf 2019 acht dorpskernen tellen", vertelt Mieke Schauvliege (Groen). "Wij willen ook na de fusie de leefbaarheid en de identiteit van elke dorpskern behouden en versterken. We willen bewoners de kans geven om zelf voorstellen te lanceren van wat goed is voor hun dorp. We stellen voor om in elke kern dorpsraden te organiseren, waar mensen hun ideeën kwijt kunnen. Want niemand weet beter wat goed is voor hun dorp dan de inwoners zelf. We willen ook een dorpsbudget beschikbaar stellen waar het dorp zelf mee aan de slag kan", besluit Schauvliege. (JSA)