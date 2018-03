Groen pleit voor minder alcohol op recepties 28 maart 2018

Groen Aalter vraagt de gemeente om minder alcohol te schenken op gemeentelijke recepties en om meer niet-alcoholische alternatieven te voorzien. Groen reageert daarmee op een artikel in onze krant, waarin stond dat minderjarigen in zowat alle winkels in Aalter zonder probleem alcohol kunnen kopen. "Als gemeente moeten we ook het goede voorbeeld geven", vindt Mieke Schauvliege (Groen). "Alcoholgebruik wordt vaak als te vanzelfsprekend aanzien. Op recepties die de gemeente aanbiedt, zouden er veel meer niet-alcoholische alternatieven moeten zijn. Zo geven wij alvast aan dat het ook anders kan."





Schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V) vindt dat de gemeente genoeg inspanningen levert. "Bij elke ontvangst wordt ook fruitsap en water aangeboden. Op de nieuwjaarsreceptie voor ons personeel werden zelfs alcoholvrije cocktails gemaakt. Ik zie het probleem niet", zegt De Smul. (JSA)