Groen lanceert zes politieke nieuwkomers 20 juni 2018

Groen Aalter-Knesselare lanceert zes nieuwe kandidaten voor de fusieverkiezingen van zondag 14 oktober. Groen heeft zowel in Aalter als Knesselare twintig procent van de stemmen, en wil doorgroeien. De zes politieke nieuwkomers komen elk uit een ander dorp. Linde Van Wonterghem (20) komt uit Knesselare en is de dochter van gemeenteraadslid Peter Van Wonterghem. Peter Cornelis (42) uit Ursel is leerkracht in Aalter. Nancy Lootens (48) uit Bellem werkt als maatschappelijk assistent. Jasmien Vandewalle (30) uit Lotenhulle is accountant en was vroeger actief bij het Jeugd Rode Kruis. Bart Dobbelaere (55) uit Maria-Aalter was jarenlang actief in scouts 't Hoekske en in de KWB. Liesbeth Jodts (37) uit Aalter werkt als verpleegkundige op de afdeling intensieve zorgen. (JSA)





