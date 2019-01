Groen is graag ‘saaiste’ fractie: “Zonder politieke afrekeningen of overlopers” Joeri Seymortier

02 januari 2019

16u18 0 Aalter Groen voert in de nieuwe fusiegemeente Aalter oppositie met zes gemeenteraadsleden, en doet dat dus met de grootste fractie ooit. Maar naar eigen zeggen ook de saaiste.

Trekkers Mieke Schauvliege (46) en Seppe Santens (35) houden hun stoel in de gemeenteraad warm. Ook de gemeenteraadsleden Sarah Verniers (28) en Piet Smessaert (60) blijven op post. Nieuwkomers in de Aalterse politiek zijn Ann Depoortere (47) en Jesse De Meulenaere (22). Depoortere komt over uit de Knesselaarse gemeenteraad, en zal de Knesselaarse belangen verdedigen. Jesse De Meulenaere is het jongste raadslid voor Groen, en werd in oktober met een sterke score voor het eerst verkozen.

“Je zou wel kunnen zeggen dat wij de saaiste ploeg van Aalter zijn. Bij ons geen politieke afrekeningen of overlopers. Wij staan allemaal vredig op dezelfde lijn”, zegt Mieke Schauvliege, met een vette knipoog naar de ruzies binnen Open Vld Plus en het overstappen van de ex-voorzitter van N-VA naar de CD&V.