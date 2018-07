Groen herhaalt oproep naar gescheiden inzameling afval op publiek domein Frank Eeckhout

30 juli 2018

In Aalst herhaalt Groen de oproep naar een gescheiden inzameling van afval op publiek domein. "Wat je thuis kan, moet in de straat ook mogelijk zijn", meent Lander Wantens.

Lander Wantens herlanceert de oproep tijdens zijn bezoek aan de Sloveense hoofdstad Ljubljana. "Overal in de stad zie je vuilbakken voor een gescheiden inzameling van het afval", stelt hij vast. "Sinds de toetreding tot de EU heeft de Sloveense hoofdstad een zeer sterk afval plan ontwikkeld, waar het sterk inzet op preventie, recyclage en hergebruik. Overal in de publieke ruimte van de stad zie je gescheiden afvalcontainers. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid afval dat gescheiden wordt opgehaald spectaculair is gestegen. Ook wil de stad tegen 2025 75% van zijn afval recycleren en de hoeveelheid restafval per persoon reduceren tot 60 kg."

Groen stelde voor om in Aalst hetzelfde te doen maar kreeg geen gehoor. "Gescheiden afval in publieke ruimte zou echter een evidentie moeten zijn. Als iedereen thuis kan sorteren moet het toch ook op de straat kunnen. Daarom vragen we om ook in Aalst gescheiden afvalbakken te plaatsen.