Groen hekelt 'zotte kosten': "Reuzenrad én grote koers: bijna verkiezingen zeker" 02u48 0 Foto Joeri Seymortier Eind september kunnen de inwoners van Aalter hun gemeente weer aanschouwen vanuit het reuzenrad op de parking Aard. Aalter De inwoners van Aalter zullen dit jaar goed kunnen feesten. Aalter haalt een start van de BinckBanck Tour binnen en ook het reuzenrad keert terug.

Groen Aalter is niet te spreken over de feestkeuzes van de gemeente. "Het is duidelijk te zien dat er dit jaar verkiezingen zijn", zegt Mieke Schauvliege (Groen). "Dat zien we vooral aan een aantal zotte kosten, die enkel dienen om in de schijnwerpers te lopen. Het dure reuzenrad komt terug tijdens de septemberkermis en na enkele jaren afwezigheid zal er deze zomer ook weer een grote koers in Aalter starten. De gemeente haalt de BinckBanck Tour binnen, dat is de vroegere Eneco Tour. Die twee 'foliekes' alleen al zijn goed voor 110.000 euro. Die zotte kosten voor enkele blikvangers zijn ten koste van belangrijke investeringen die simpelweg geschrapt worden. De geplande investeringen in een veilige schoolomgeving in Aalter-Brug, de renovatie van de Tervennelaan en de heraanleg van de Poekedorpstraat komen er niet. En investeren in duurzaamheid doet de gemeente al helemaal niet."





Schepen van Financiën Philippe Verleyen (CD&V) vindt de uitgaven niet overdreven. "Het reuzenrad was vorig jaar in september een succes met meer dan 5.000 bezoekers", zegt de schepen. "De Aalternaar is duidelijk enthousiaster dan de mensen van Groen. En de koers zorgt voor een uitstraling voor onze gemeente. Er zal die dag een massa volk op de been zijn en dat levert onrechtstreeks ook een pak inkomsten op voor onze middenstand."





Schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V) voorspelt dat de start van de BinckBanck Tour een hoogdag wordt voor Aalter. "De start van de rit Aalter-Antwerpen wordt op woensdag 15 augustus aan ons gemeentehuis gehouden", zegt schepen De Smul. "Dat is niet alleen onze wekelijkse marktdag, maar ook een feestdag. Dit heeft niets met verkiezingen te maken, maar wel met het uitbouwen aan een bruisende gemeente." (JSA)