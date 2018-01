Groen feest nu al samen 19 januari 2018

Groen Aalter en Groen Knesselare-Ursel houden een jaar voor de gemeentefusie al een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Iedereen wordt uitgenodigd op zondag 21 januari om 11 uur in de Drongengoedhoeve in Ursel. Stefan Van Hecke komt vertellen over zijn ervaringen in de nationale en lokale politiek. Gratis toegang. (JSA)