Groen blijft vol enthousiasme vechten tegen De Crem en co

Mieke Schauvliege wordt in oktober de lijsttrekker van Groen, tijdens de fusieverkiezingen in Aalter en Knesselare. Vol enthousiasme, ook al beseffen ze dat ze de verkiezingen nooit kunnen winnen.

Groen scoorde in 2012 zowel in Aalter als in Knesselare met twintig procent van de stemmen, hoger dan waar ook in Vlaanderen. De negen huidige gemeenteraadsleden zullen in oktober allemaal weer op de lijst staan, met Mieke Schauvliege uit Aalter als lijsttrekker. Ze starten vol enthousiasme aan hun verkiezingscampagne, ook al weten ze maar al te goed dat er tegen het bastion van Pieter De Crem en zijn kartel van CD&V en N-VA wellicht niets te beginnen valt. Vijf jaar geleden haalden die een allesverpletterende 64 procent van de stemmen.





"Wij beseffen inderdaad dat wij de komende zes jaar wellicht weer in de oppositie zullen zitten", geeft Mieke Schauvliege toe. "Maar dat wil niet zeggen dat een stem voor Groen een verloren stem is. Als we met meer raadsleden zijn, kunnen we zwaarder wegen op het beleid. Pieter De Crem zal het nooit willen toegeven, maar door onze blijvende inzet is zijn beleid veel groener dan anders. Wij gaan niet voor macht, maar echt voor inhoud. Wij zullen blijven voorstellen lanceren, ook al weten wij dat die door de meerderheid altijd afgekeurd worden." Schauvliege en haar ploeg zeggen dat ze als grote oppositiepartij ook een belangrijke controlefunctie hebben op het beleid. Groen hoopt in oktober nog sterker te scoren dan de 20 procent van vorige keer. "Onze partij heeft nu overal de wind in de zeilen, dus we hopen dat in Aalter en Knesselare ook te voelen. Ik geloof echt dat er een dag komt dat CD&V en N-VA het niet meer alleen zullen halen", besluit Schauvliege. (JSA)