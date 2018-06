Groen biedt weerwerk tegen De Crem 29 KANDIDATEN TONEN ZICH STRIJDLUSTIG VOOR 14 OKTOBER JOERI SEYMORTIER

03u04 0 Aalter Groen heeft haar 29 kandidaten bekend gemaakt voor de eerste fusieverkiezingen van Aalter en Knesselare. Twintig kandidaten uit Aalter en negen uit Knesselare moeten Groen net als zes jaar geleden een

recordscore opleveren. "Ook al zitten we in de oppositie: met hoe meer we zijn, hoe sterker we klinken."





Met meer dan twintig procent van de stemmen scoorde Groen in Aalter en Knesselare in 2012 bij de beste afdelingen van Vlaanderen. In de nieuwe fusiegemeente wil Groen er alles aan doen om die magische grens van twintig procent te houden, en als het kan zelfs nog wat door te groeien. Voorlopig zijn zij het zwaarst wegende alternatief voor het ijzeren bastion dat de CD&V van Pieter De Crem met de N-VA gesloten heeft. De Crem en de N-VA gaan samen voor een absolute meerderheid, zonder extra pottenkijkers.





20 procent

"Het is de kiezer die op 14 oktober beslist en niet wij die nu al moeten zeggen, wie volgend jaar de fusiegemeente zal besturen", zegt lijsttrekker Mieke Schauvliege. "Wij hebben zes jaar geleden met twintig procent van de stemmen zeer sterk gescoord, en onze uitdaging zit er in om die kiezers te houden en liefst nog een beetje te groeien. Ook al moeten we weer zes jaar naar de oppositie: we willen dat met zoveel mogelijk raadsleden doen. Er wordt echt wel meer naar een grote groep geluisterd dan naar een kleine groep. Wij geloven in een sterke groep met ideeën, en niet in één man die alles dicteert."





De top zes van de lijst bestaat voor de helft uit kandidaten uit Aalter en de helft uit Knesselare. Mieke Schauvliege uit Aalter staat op één, Seppe Santens uit Aalter op twee, Ann Depoortere uit Ursel op drie. Vier is voor Linde Van Wonterghem, de 20-jarige dochter van Knesselaars raadslid Peter Van Wonterghem, die zelf ook op plaats 27 staat. Vijf is voor Jesse De Meulenaere uit Aalter en zes voor Peter Cornelis uit Ursel. Op zeven en acht staan de Aalterse gemeenteraadsleden Patrick Bleyenberg en Sarah Verniers. Verder op de lijst: Bart Dobbelaere, Nancy Lootens, Jasmien Vandewalle, Liesbeth Jodts, Liselotte Dierickx, Marc Delbaere, Femke Deroo, Robbe Demey, Jens Schelstraete, Simon Truant, Zoë Labath, Silke Catteeuw-De Smul, Annelies Vranken, Stefaan De Clercq, Leentje Desmet en Stan Van Stechelman. De plaatsen 25 tot 29 zijn voor de iets oudere kandidaten, met Magda Lootens (63), Harry Arnaut (58), Peter Van Wonterghem (55), Piet Smessaert (60) en boegbeeld Roland Bonami (71) uit Knesselare die de lijst als grondlegger van Agalev en Groen steunt.





Groen kan wel wat linkse stemmen verliezen aan sp.a, die in 2012 niet opkwam. Ook Open Vld zou met een lijst komen, maar daar blijft het windstil.





