Groen Aalter legt voorstellenbundel voor fietsers op tafel (want de autofiles worden steeds langer) Joeri Seymortier

09 april 2019

10u03 0 Aalter Groen Aalter heeft een voorstellenbundel gemaakt om het fietsen in de gemeente comfortabeler te maken.

Volgens Groen moet dringend meer ingezet worden op de fiets. “De files op piekmomenten rond Aalter-Brug worden steeds langer, en de parkeerproblemen rond het station worden nijpender”, zegt gemeenteraadslid Ann Depoortere (Groen). “De auto krijgt het moeilijker en het alternatief van de fiets is ideaal. Als de lang beloofde fietsbrug over het kanaal er eindelijk zou komen, wordt Aalter nog meer bereikbaar per fiets. Ware het niet dat fietsers bezorgd zijn om hun fiets onbeveiligd achter te laten aan het station of in de winkelstraat. We willen meer fietsstallingen in de Stationsstraat om een extra stimulans te geven aan de lokale handel. Dat zou volgens ons beter zijn dan investeren in een dure ondergrondse parking. Ook de NMBS moet investeren in een bereikbaar station, niet alleen met de auto, maar ook met de fiets. Tenslotte stellen we ook voor om als gemeente een initiatiefnemende rol te nemen in het organiseren van een groepsaankoop voor elektrische fietsen. Het zal voor alle burgers de drempel verlagen om de investering te doen.”

Tijdens de gemeenteraad keurde de meerderheid van CD&V/N-VA de voorstellen van Groen niet goed. “In elk van onze projecten staat de veiligheid en het comfort van de fietser al centraal”, klinkt het op de bank van het schepencollege.