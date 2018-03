Groen: "Aalter-Brug is het kneusje" 08 maart 2018

02u50 0 Aalter Groen Aalter lanceert een pak voorstellen voor het woondorp Aalter-Brug. Piet Smessaert noemt het dorp zelfs "het kneusje van de gemeente".

Groen vraagt veiliger verkeer aan de schoolomgeving, betere fietsverbindingen, een buitenschoolse opvang naast de school, meer activiteiten in de kerk, extra speelruimte en de oprichting van een dorpsraad. "Ik hoor maar weinig nieuwigheden in het verhaal van Groen", reageert schepen Philippe Verleyen (CD&V) die zelf in Aalter-Brug woont. "We bouwen nu een nieuwe brug over het kanaal en die zal alle vrachtwagens uit de schoolbuurt weghalen, in de kerk worden al culturele activiteiten georganiseerd, er is daar heel wat speelruimte en over een kinderopvang gaan we gesprekken aangaan met de school. Alles zit in de pijplijn."





De oprichting van dorpsraden wordt door titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) gekelderd. "Moeten we dorpsraden inrichten en nog eens zeggen aan de inwoners van Aalter-Brug dat Groen daar windmolens wou, maar dat wij die tegengehouden hebben? Dat zou proper worden", meent De Crem. (JSA)