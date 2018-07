Gratis wifi in jeugdhuis 12 juli 2018

Jeugdhuis Kadans in Aalter beschikt voortaan over een nieuwe en sterke internetverbinding, waardoor elke bezoeker gratis op de wifi kan. "Het wifisignaal was niet sterk genoeg om het hele gebouw en het terras te voorzien van een degelijke verbinding", zegt Vic De Muynck. "Een euvel dat voor veel jongeren een doorn in het oog was. Daar hebben we nu een mouw aan gepast. Dat wil zeggen dat bezoekers voortaan gratis en snel kunnen surfen in Kadans: een foto posten op Instagram, je online cursus raadplegen tijdens de blokperiode, of gewoon een leuk filmpje bekijken met vrienden. Tof weetje: de installatie gebeurde volledig door onze vrijwilligers." (JSA)