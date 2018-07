Gratis met bus naar speelpleinwerking 10 juli 2018

De speelpleinwerking in Aalter en Bellem draait op volle toeren. Kinderen vanuit Maria-Aalter en Lotenhulle worden gratis met de bus opgehaald.





De speelpleinwerking is er nu ook op maandag, dus voortaan op elke weekdag. De kinderen kunnen terecht aan de jeugdlokalen van KSA Aalter in de Sportlaan en in de jeugdlokalen van Chiro Kierewiet in de Nieuwstraat in Bellem. "De kinderen worden per leeftijdsgroep ingedeeld en we hebben met Gammetoen ook een werking voor kinderen met een beperking", zegt schepen Bieke De Neve (CD&V). "Vooraf inschrijven is niet nodig. De kinderen uit Lotenhulle kunnen om 8.15 uur op een gratis bus stappen, in Maria-Aalter is dat 8 uur."





(JSA)