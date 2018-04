Grasduinen in 72 meter aan platen in jeugdhuis Kadans 27 april 2018

Jeugdhuis Kadans in Aalter organiseert op zondag 29 april de tweede editie van de Platenbeurs. Van 10 tot 17 uur kan je er gratis terecht.





Na de eerste succesvolle platenbeurs van vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven. "Onze grote fuifzaal wordt omgebouwd tot een muziekparadijs, met 72 meter aan standplaatsen", zegt organisator Jesse De Meulenaere. "Je kan grasduinen tussen de duizenden vinylplaten en cd's in het ruime aanbod, gaande van jazz tot metal. Vorig jaar was een onverwacht succes. Zowel de verkopers als de bezoekers vroegen om een tweede editie. Er zijn standenhouders vanuit de hele Benelux. Twee platenboeren zakken zelfs helemaal vanuit Duitsland af naar Kadans."





Je vindt Kadans in de Stationsstraat 71 in Aalter.





Info: www.jckadans.com. (JSA)