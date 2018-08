Goederentrein ramt bestelwagen: bestuurder lichtgewond 17 augustus 2018

Een werknemer van verhuisfirma Vervaet uit Aalter is gisteren gebotst met een goederentrein op de grens van Zeebrugge en Dudzele. Het ongeval vond plaats op een kleine overweg naar het bedrijf ICO langs de Margaretha Van Oostenrijkstraat aan de rand van het havengebied. De bestuurder van de bestelwagen merkte de goederentrein rond 13.30 uur te laat op en werd op de overweg gegrepen. De man had bijzonder veel geluk, want de trein reed aan trage snelheid op het moment van het ongeval en raakte de bestelwagen ter hoogte van de laadruimte en niet ter hoogte van de bestuurderscabine. De Brugse brandweer werd opgeroepen omdat gevreesd werd dat het slachtoffer gekneld zat, maar dat bleek niet het geval. De verhuizer werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. "Hij raakte lichtgewond", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Een onvoorzichtig manoeuvre ligt wellicht aan de oorzaak van het ongeval. De seingeving bleek perfect te werken." Het goederenverkeer tussen Zeebrugge en Ramskapelle was door het ongeval een tweetal uur plaatselijk onderbroken. Reizigerstreinen rijden gelukkig niet op die plaats. "De goederentrein en onze infrastructuur liepen weinig tot geen schade op, waardoor het spoor uiteindelijk relatief snel opnieuw kon vrijgemaakt worden", aldus Frédéric Petit. (SDVO)