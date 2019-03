Glen Lambrecht maakt het in internationale balletwereld: “Ik woon in Slowakije, maar binnenkort ook in het Meetjesland op de planken” Ook neef van renner Bjorg Lambrecht draait mee in wereldtop Joeri Seymortier

12 maart 2019

10u22 2

Glen Lambrecht (25) uit Knesselare maakt furore in de balletwereld. De neef van renner Bjorg Lambrecht woont nu al drie jaar in Bratislava, in Slowakije. Jaren geleden was hij nog op televisie te zien in Jonge Zwanen, en ondertussen leeft hij voltijds van zijn danstalent. Hij was even terug in België om voorbereidingen te treffen voor een productie die hij deze zomer in Eeklo zal doen.

Glen Lambrecht heeft vier jaar gedanst bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, en verhuisde in de zomer van 2016 naar Bratislava om daar deel uit te maken van het Slowaaks Nationaal Ballet. Hij draait meer dan tien producties en 120 shows per jaar, en kreeg ook de kans om voor het gezelschap te choreograferen. In juni vorig jaar danste hij zijn eerste hoofdrol als Dimtri Karamazov in ‘Beyond Sin’. Op 15 en 16 maart gaat hij in zijn nieuwe thuisland opnieuw in première, en kruipt hij in de huid van Charlie Chaplin.

Waarom was je even terug in het Meetjesland?

“We zijn gestart met de voorbereidingen voor mijn nieuwe opkomende productie ‘Oorlogsdochters’, een dansproductie met de Eerste Wereldoorlog als centraal thema. Toneelvereniging Excelsior uit Eeklo viert met ‘Oorlogsdochters’ haar 75ste verjaardag, en wil voor de gelegenheid uitpakken met een totaal nieuw concept. Première vindt plaats in de zomer van dit jaar, in de Koperen Leeuw in Eeklo.”

Welke band heb je nog met je thuisbasis Meetjesland?

“Knesselare is mijn geboortedorp, en dat zal altijd heel wat herinneringen met zich meedragen. Het feit dat mijn familie hier nog altijd woont, zorgt er voor dat ik een band heb die ik nog steeds koester. Ik heb hier ook nog mijn jeugdvrienden. Als ik eens in België ben, ga ik dolgraag met hen op stap.”

We leerden je jaren geleden kennen op tv in ‘Jonge Zwanen’. Hoe kijk je daarop terug?

“Direct nadat ik afstudeerde aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen verscheen het reality-programma ‘Jonge Zwanen’ op televisie. Dat was een programma waarin enkele dansers uit het KBA een jaar lang gevolgd werden, waaronder ikzelf. ‘Jonge Zwanen’ opende heel wat deuren voor mij. Ik leerde een pak mensen kennen, en heb vriendschappen voor het leven kunnen sluiten. We hebben er ook kunnen voor zorgen om ballet weer in de kijker te dansen. Ik heb de beste herinneringen aan de filmcrew van Eyeworks, die ons echt een jaar op de hielen gezeten hebben. Ik werd vooral heel vaak met mezelf geconfronteerd, en heb daar veel uit geleerd.”

Ballet lijkt glamour, maar is het vooral geen keiharde wereld?

“Absoluut! Wat het publiek op de scène ziet, is enkel maar de kerst op de taart. Wat er achter de schermen gebeurt, is helaas niet altijd zo rooskleurig. Elke dag trainen, urenlange repetities, een uitgestippeld fitnessplan, een strikte voeding, heel wat opofferingen, weinig tijd voor ontspanning, en bijna geen sociaal leven. Dat maakt nu eenmaal allemaal deel uit van het leven van een balletdanser. Jaloezie is de grootste boosdoener is onze branche. Uiteindelijk zijn we allemaal opgeleid voor het bereiken van hetzelfde doel: solist worden in een groot gezelschap. Eens binnen in een bepaald gezelschap is het ook daar knokken voor een plaatsje aan de top. Voor mij is er niets zo magisch als dansen op een scène, voor een overvolle zaal. Het applaus op het einde is de mooiste waardering die er bestaat.”

In welke productie draai je nu mee?

“Naast het voorbereiden van ‘Oorlogsdochters’ in België zijn we hier in Bratislava volop bezig met het creëren van een nieuwe productie rond het leven van Charlie Chaplin. De productie wordt gechoreografeerd door Daniel de Andrade, de huischoreograaf bij Northern Ballet in London. Ik mag in de tweede rolverdeling de rol van Charlie Chaplin vertolken. Première hier in Bratislava op 15 en 16 maart.”

Waar zie je jezelf binnen 20 jaar?

“Een balletdanser doet het normaal tot zijn 35 of 40 jaar. Ik hoop zeker ook zo ver te geraken. Ik wil benoemd worden tot solist en nog enkele mooie rollen dansen. Ik hoop met mijn dans de wereld te mogen zien, en ooit zelf een gerespecteerd choreograaf te worden. Ik hoop natuurlijk vooral een gezond en blessurevrij lichaam te kunnen houden, want mijn lichaam is mijn werkinstrument. Ik heb maar één lichaam, dus ik moet er echt zorg voor dragen.”