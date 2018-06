Gewond bij buiteling in gracht naast E40 05 juni 2018

Op de E40 in Aalter, richting Brussel, was gisteren rond 14 uur één rijstrook afgesloten nadat een bestelwagen op zijn dak in de gracht belandde. De auto is klaar voor de schroothoop, door de klap was ook het rechtervoorwiel eraf gerukt. De brandweer, mug en ambulance kwamen ter plekke, maar de bestuurder kon op eigen beentje uit de wagen klauteren. Hij werd wel gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn hond die ook in de wagen zat, kreeg tijdelijk een veilig plekje in de brandweerkazerne. Er was weinig hinder voor het verkeer. De rechterrijstrook en pechstrook werden afgesloten, met een vertraging van een kwartier tot gevolg. (DJG)