Gemeenten verdelen politiekost 02u39 0

Na de fusie van de politie van Aalter-Knesselare met die van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem, zullen de kosten van de politiewerking verdeeld worden. De fusie start op 1 januari 2019. "Er werd een nieuwe verdeelsleutel afgesproken", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Zomergem. "Aalter, dat tegen die tijd gefusioneerd zal zijn met Knesselare, zal zestig procent van de kosten dragen. Onze drie gemeenten van Lievegem zullen veertig procent van de kosten dragen. Samen willen we de nieuwe politiezone Aalter-Lowazo vormen. Om de aanrijtijden te verkleinen zorgen we voor een interventiepost in Zomergem voor Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. In Aalter komt er een interventiepost voor Aalter-Knesselare. Er blijven wijkposten in Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Aalter en Knesselare. Om genoeg politie te hebben groeien we van 120 naar 137 werknemers", aldus burgemeester Vermeire. (JSA)