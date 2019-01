Gemeentebestuur Aalter wuift gepensioneerd personeel uit Joeri Seymortier

31 januari 2019

09u50 0 Aalter Het gemeentebestuur van Aalter heeft de gemeentepersoneelsleden gehuldigd die na trouwe dienst van hun pensioen mogen genieten.

Luc Van den Kerchove uit Knesselare heeft 44 jaar bij de gemeente Knesselare gewerkt. Hij zat op het secretariaat en was onder andere bevoegd voor kermissen en markten. Grafmaker Patrick Van Renterghem heeft er 35 dienstjaren opzitten als grafmaker in Aalter. Arlette Vanderbeken heeft evenveel jaren gewerkt bij het OCMW in de thuiszorg. Eddy Engels werkte 31 jaar op het containerpark. Patrick Van Oyen was 25 jaar de man van wegen en domeinen. Catarien De Clercq heeft dan weer zeventien jaar bij de thuiszorg van het OCMW gewerkt.