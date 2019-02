Gemeentebelastingen definitief op historisch lage 5,9 procent Joeri Seymortier

02 februari 2019

17u00 0 Aalter De gemeentebelasting van de nieuwe fusiegemeente Aalter is door de gemeenteraad gestemd, en nu definitief vastgelegd op 5,9 procent.

Lage belastingen. Dat was één van de grote troeven in het fusieverhaal van Aalter en Knesselare. In Aalter werd de gemeentebelasting vorig jaar al verlaagd naar 5,9 procent. In Knesselare was dat vorig jaar nog 7,5 procent. Door de fusie zijn de inwoners van Knesselare en Ursel nu ook Aalternaren, en kunnen ze nu ook genieten van de lage belastingvoet van 5,9 procent. Meteen ook het laagste tarief van het Meetjesland.

De opcentiemen werden in Aalter vastgelegd op 882 opcentiemen. Dat is een belasting die betaald moet worden op eigendommen. In Knesselare was dat vorig jaar nog 1.039 opcentiemen, en ook dat werd naar het lagere Aalterse niveau gebracht. Bij de opcentiemen zit Aalter niet bij de goedkoopste van de streek, maar in de middenmoot.

Het belastingtarief werd in Aalter goedgekeurd voor 2019. In Lievegem werd dat meteen voor zes jaar gedaan, maar Aalter kiest voor een jaarlijkse goedkeuring. De belastingen kunnen met andere woorden elk jaar aangepast worden.